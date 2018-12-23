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Подробности падения девушки в шахту лифта рассказали в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Подробности падения сегодня утром девушки в шахту лифта рассказали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы проверили состояние лифта, где в момент ЧП находилось 4 человека. При осмотре выяснилось, что подъемник не имеет повреждений, он абсолютно исправен. Как удалось выяснить, после аварийной остановки лифта между пятым и четвертым этажами 9-этажного дома вместо того, чтобы вызвать аварийную службу, девушка попыталась самостоятельно выбраться из лифта и провалилась в шахту. Вслед за ней самостоятельно в шахту лифта спустился молодой человек. В результате спасательной операции из лифта были извлечены два человека, из шахты лифта извлекли еще двоих человек. В настоящее время выясняются причины аварийной остановки лифта», - рассказал начальник городского отдела жилищной инспекции Кайрат Хабиев.
Акимат города Атырау и департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области настоятельно советует при остановке лифта не пытаться самостоятельно выбраться, а дождаться приезда аварийной службы, номер телефона которой всегда указан на дверях лифта.
Напомним, в управлении здравоохранения Атырау сообщили о состоянии упавшей в шахту лифта девушки.
«Пострадавшая была доставлена в травматологическое отделение областной больницы. В настоящее время состояние 22-летней местной жительницы стабильное. Пациентка находится на стационарном лечении в нейротравматологическом отделении Атырауской областной больницы с диагнозом «Закрытый оскольчатый внутрисуставной перелом мыщелка левого плеча». Имеются обширные ссадины и кровоподтеки спины, поясницы и левого бедра», - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области.
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