Подробности о вылечившихся от коронавируса 74 пациентах рассказали в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - От коронавирусной инфекции в Атырауской области вылечились 74 человека. Число выздоровевших от коронавируса в регионе достигло 606 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

«За последние сутки от коронавирусной инфекции в Атырау вылечились 74 человека. Из них 7 - женщины и 67 мужчины. 73 – это работники Тенгизского месторождения. Еще один - житель Жылыойского района. На данный момент все вылечившиеся пациенты чувствуют себя хорошо. Повторные тесты на COVID-19 показали отрицательный результат», - рассказали в пресс-службе акимата Атырауской области.

Таким образом, общее число выздоровевших от коронавирусной инфекции в Атырауской области достигло 606 человек.