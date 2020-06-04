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Подробности о вылечившихся от коронавируса 74 пациентах рассказали в Атырауской области
4 Июня 2020 18:08
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - От коронавирусной инфекции в Атырауской области вылечились 74 человека. Число выздоровевших от коронавируса в регионе достигло 606 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.
«За последние сутки от коронавирусной инфекции в Атырау вылечились 74 человека. Из них 7 - женщины и 67 мужчины. 73 – это работники Тенгизского месторождения. Еще один - житель Жылыойского района. На данный момент все вылечившиеся пациенты чувствуют себя хорошо. Повторные тесты на COVID-19 показали отрицательный результат», - рассказали в пресс-службе акимата Атырауской области.
Таким образом, общее число выздоровевших от коронавирусной инфекции в Атырауской области достигло 606 человек.
Ключевые слова: Атырауская область, Акимат, Здравоохранение, Общество, Коронавирус в РК,
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