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Подробности о семи новых случаях коронавируса рассказали в Алматинской области
29 Мая 2020 10:09
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ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области зарегистрировано еще 7 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«По 2 случая заражения вирусом зарегистрировано в городе Капшагае, Карасайском, Талгарском районах, 1 - Илийском районе. Все 7 случаев выявлены активно: 2 пациента 1980, 1986 годов рождения были в контакте с ранее заболевшим коронавирусной инфекцией, 5 пациентов 1970, 1985, 1998 и двое 1988 годов рождения обследованы с профилактической целью», - рассказал руководитель пресс-службы акима области Галымурат Жукел.
Все больные ранее были изолированы, в настоящее время переведены в инфекционное отделение.
Эпидемиологическое расследование продолжается.
Ключевые слова: Алматинская область, Коронавирус, Коронавирус в РК,
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