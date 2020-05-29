Подробности о семи новых случаях коронавируса рассказали в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области зарегистрировано еще 7 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«По 2 случая заражения вирусом зарегистрировано в городе Капшагае, Карасайском, Талгарском районах, 1 - Илийском районе. Все 7 случаев выявлены активно: 2 пациента 1980, 1986 годов рождения были в контакте с ранее заболевшим коронавирусной инфекцией, 5 пациентов 1970, 1985, 1998 и двое 1988 годов рождения обследованы с профилактической целью», - рассказал руководитель пресс-службы акима области Галымурат Жукел.

Все больные ранее были изолированы, в настоящее время переведены в инфекционное отделение.

Эпидемиологическое расследование продолжается.