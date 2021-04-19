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    12:15, 19 Апрель 2021 | GMT +6

    Подробности о разоблаченной транснациональной ОПГ в Караганде сообщило МВД

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Караганде разоблачена транснациональная организованная преступная группа. Об этом сообщил на брифинге советник министра внутренних дел РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Транснациональная организованная преступная группа разоблачена полицейскими Караганды. В результате длительной разработки следственно-оперативной группой областной полиции при содействии департамента по противодействию наркопреступности МВД были задержаны более 10 человек, причастных к созданию 5-ти нарколабороторий на территории 5-ти областей Казахстана», - уточнил Нурдильда Ораз.

    По его словам, расследованием установлено, что организаторы лабораторий, находясь за пределами нашей страны, создали транснациональную организованную группу, которая изготавливала и сбывала психотропные вещества в Казахстане, России, других странах СНГ и дальнего зарубежья.

    Руководство и координация подразделения, действующего в Казахстане, осуществлялись через мессенджеры Telegram и «Сигнал».

    «Кураторы транснационального ОПГ организовывали канал поставки психотропного вещества в жидком виде из-за рубежа в нашу страну, которое доставлялось через логистические фирмы под видом автомобильных масел и запчастей, алкогольных напитков, внутри бытовых предметов, в масляных радиаторах и огнетушителях.

    Общее количество изъятых в сухом и жидком виде синтетических наркотиков у участников транснациональной организованной группы составило более 70 килограмм готового вещества и более 3,5 тонны прекурсоров», - добавил Нурдильда Ораз.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Карагандинская область Общество Правоохранительные органы
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