Подробности о пяти новых случаях коронавируса рассказали в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области зарегистрировано еще пять случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По два случая зарегистрированы в городе Талдыкоргане и Енбекшиказахском районе, один случай в Талгарском районе. Все пять случаев заболевания выявлены активно, трое пациентов, 1961, 1978, 2009 г.р.,были в контакте с ранее заболевшими коронавирусной инфекцией, двое пациентов, 1964, 1970 г.р., обследованы с профилактической целью», - сообщили в акимате.

Все больные ранее были изолированы, сейчас переведены в инфекционное отделение.

По состоянию на 26 мая 2020 года в Алматинской области выявлено 305 случаев заражения.