Подробности о пожаре, уничтожившем 12-квартирный дом, сообщили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Подробности о пожаре, полностью уничтожившем жилой 12-квартирный жилой дом, сообщили в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«22 августа 2021 года в 05:18 в Call центр поступило сообщение о том, что в г. Атырау, по адресу СМП-163, дом №26/2 произошел пожар в одноэтажном 12 квартирном жилом доме барачного типа. По прибытию пожарных частей к месту вызова было установлено, что открытым огнем горит жилой дом 1972 года постройки - стены ракушеблок, крыша односкатная из металлического профлиста по деревянной обрешётке. В результате пожара 12 квартир одноэтажного жилого дома (общей площади 1250 кв.м) барачного типа были полностью уничтожены огнем. В 11 квартирах жили люди, одна пустовала. С места пожара с отравлением угарным газом была госпитализирована в больницу женщина 1983 года рождения, состояние которой оценивается как средней степени тяжести. Сотрудниками департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области совместно с местными исполнительными органами была осуществлена эвакуация жителей. В тушении пожара было задействовано 6 единиц техники и 25 человек личного состава. Причина пожара и ущерб устанавливается», - сообщает группа по связам с общественностью ДЧС Атырауской области.