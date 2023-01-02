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Подробности о пострадавших на борту авиарейса Ташкент - Алматы сообщили в КГА

2 Января 2023, 18:18
Подробности о пострадавших на борту авиарейса Ташкент - Алматы сообщили в КГА

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По предварительной информации Комитета гражданской авиации, в результате инцидента на борту воздушного судна авиакомпании Air Astana пострадали 5 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал КГА.

«По предварительной информации, пострадали 5 человек. Из них от госпитализации отказались 4 пассажира с различными ушибами и ожогами. Им оказана первая медицинская помощь. Гражданка Узбекистана с подозрением на закрытый перелом шейного позвоночника госпитализирована бригадой скорой помощи», - сообщили подробности в КГА.

Между тем пресс-служба авиаперевозчика Air Astana проинформировала, что, по предварительным данным, «семь пассажиров получили различные травмы».

Как сообщалось ранее, авиакомпания выполняла рейс KC 128 по маршруту Ташкент - Алматы. Самолёт вылетел в 14.35 местного времени. Во время полёта авиалайнер внезапно попал в зону сильной турбулентности. Авиалайнер приземлился в Алматы в 16.45. Экипаж рейса оказывал первую доврачебную помощь пассажирам. Пилоты проинформировали о произошедшем службы аэропорта.


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