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Подробности о новых заболевших коронавирусом сообщили в ЗКО

2 Июня 2020 11:50
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Подробности о новых заболевших коронавирусом сообщили в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области зарегистрированы еще 27 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших – 692 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Оперативного штаба по борьбе с COVID-19, у 19 контактных лиц подтвердился диагноз после лабораторных исследований. Еще 6 человек выявили после взятия проб на коронавирусную инфекцию с профилактической целью. Среди них два человека – медицинские работники.

Также два случая являются завозными. Два новых пациента инфекционной больницы с коронавирусной инфекцией являются жителями Туркестанской области, работающие в Российской Федерации. Их обнаружили на автопереходе на границе с РФ на посту «Сырым». При проведении бесконтактной термометрии жалоб у них не было. Согласно алгоритма, вызвана скорая помощь эпидемиологами СКП, госпитализированы в карантинный стационар. Результаты диагностического исследования ПЦР подтвердили диагноз COVID-19, затем они были госпитализированы в инфекционный стационар.

«Бессимптомные больные коронавирусом будут изолироваться на домашнем карантине. Но, если у них дома нет условий для эффективного лечения болезни, то они будут госпитализироваться в стационар, предоставляемый местными исполнительными органами», - отметили в пресс-службе областного департамента контроля и безопасности товаров и услуг.

В настоящее время выясняется круг контактных лиц, которых берут под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проведены дезинфекционные рабкоронаоты. Противоэпидемические мероприятия в регионе продолжаются.



Автор: Аида Галиева


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Ключевые слова: Западно-Казахстанская область, Здравоохранение,
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