Подробности о новых заболевших коронавирусом сообщили в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в Оперативном штабе, четверо инфицированных являются сотрудниками подрядных организаций, действующих на Тенгизском месторождении. Это мужчины, 1972, 1964, 1988, 1995 г.р. Заразившиеся были выявлены при прохождении скрининга и обследованы как контактные.
Пятеро заболевших - жители города Атырау и одна - жительница Жылыойского района, 1977 г.р.Они выявлены при прохождении скрининга. Еще двое обследованы, как контактные - это жительницы Макатского и Курмагазинского района 2004 и 1994 года рождения.
Выявляются лица, контактировавшие с больными, все они будут взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.
Всего в регионе выявлено 1036 человек с инфекцией COVID-19. Выздоровевших -302.
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