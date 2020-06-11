Подробности о новых случаях коронавируса рассказали в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области зарегистрированы 10 случаев заболевания коронавирусной инфекцией с симптомами, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Коронавирус выявлен у четырех женщин, 1974, 1987, 1991, 1996 годов рождения, и шестерых мужчин, 1969, 1670, 1989, 1989, 1990 и 1991 годов рождения. Один из пациентов - житель Экибастуза, восемь – Павлодара и один - из села Шака района Аккулы», - сообщили журналистам в пресс-службе акима Павлодарской области со ссылкой на межведомственную комиссию по нераспространению COVID-19.

Заболевшие обратились с жалобами на повышение температуры, слабость, головную боль, кашель, насморк, першение в горле и боли в пояснице, рассказали в облакимате. Медики выставили предварительные диагнозы: «ОРВИ», «двухсторонняя пневмония», «фарингит».

«39-летний мужчина состоит на учёте с диагнозом «хронический пиелонефрит». Все пациенты прошли обследование после самообращения в медицинские организации при ухудшении самочувствия и один – при подготовке к плановой госпитализации», - добавил источник.

Пациенты отрицают контакты с людьми, зараженными коронавирусной инфекцией. ПЦР-исследования подтвердили COVID-19 у всех пациентов.

Заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары Павлодара и Экибастуза, их состояние удовлетворительное. Людей лечат по утверждённому протоколу. Круг контактных лиц уже установили.

«Силами филиала центра независимых экспертиз проведена заключительная дезинфекция в очагах, квартирах, подъездах, по месту работы, - отметили в МВК. - Противоэпидемические мероприятия в регионе продолжаются».