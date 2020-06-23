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Подробности о новых случаях коронавируса рассказали в Атырау

23 Июня 2020 22:43
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Подробности о новых случаях коронавируса рассказали в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - О новых зарегистрированных случаях коронавируса рассказали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Впервые все 35 новых случаев коронавируса с симптомами выявлены у жителей города Атырау. То, что люди инфицированы, стало известно при прохождении ими скрининга. В настоящее время все госпитализированы в инфекционную больницу. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с больными, все они будут взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Всего в регионе выявлено 1 475 человек с инфекцией COVID-19. Выздоровевших – 1 141 человек.


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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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