Подробности о новых случаях коронавируса рассказали в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - О новых зарегистрированных случаях коронавируса рассказали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Впервые все 35 новых случаев коронавируса с симптомами выявлены у жителей города Атырау. То, что люди инфицированы, стало известно при прохождении ими скрининга. В настоящее время все госпитализированы в инфекционную больницу. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с больными, все они будут взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Всего в регионе выявлено 1 475 человек с инфекцией COVID-19. Выздоровевших – 1 141 человек.