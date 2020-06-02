Подробности о новых случаях коронавируса рассказали в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области выявлено еще 15 случаев коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В их числе по 5 случаев зарегистрированы в Талдыкоргане и Капшагае. По одному случаю в Аксуском, Талгарском, Карасайском, Панфиловском и Ескельдинском районах. Все 15 случаев выявлены активно. Зараженные 1964, 1973, 1975, 1989, 1962, 1987, 1996, 2015, 1994 годов рождения, выявлены в ходе профилактического осмотра. Остальные 1962, 2012, 1990, 1968, 1959, 1964 годов рождения были в контакте с ранее заболевшими», - проинформировали в областном акимате.

На данный момент все пациенты находятся в инфекционных отделения. Таким образом, в регионе зарегистрировано 376 случаев КВИ.