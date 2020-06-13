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Подробности о 32 новых случаях коронавируса рассказали в Атырауской области

13 Июня 2020 15:18
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Подробности о 32 новых случаях коронавируса рассказали в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Подробности о 32 новых случаях заражения коронавирусом с симптомами рассказали в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

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«Двое зараженных являются сотрудниками подрядных организаций, действующих на Тенгизском месторождении. Это мужчины, 1991, 1982 годов рождения. Один из них обратился в связи с наличием клинических симптомов ОРВИ, а у второго ПЦР-анализы были взяты в связи с контактом с ранее заболевшим.

20 заболевших - жители города Атырау. 17 были выявлены при прохождении скрининга и обследованы как контактные, а трое обратились за медицинской помощью в связи с симптомами ОРВИ. Еще четверо - жители Индерского района, 1955, 1953, 1972, 1972 годов рождения, у одного COVID-19 выявлен при прохождении скрининга, а остальные обратились за медицинской помощью в связи с наличием симптомов ОРВИ. А также шестеро жителей Жылыойского района. У троих ПЦР-анализы взяты в связи с контактом с ранее заболевшим и при прохождении скрининга, а двое обратились в связи с наличием клинических симптомов ОРВИ», - сообщает пресс-служба.

В настоящее время все госпитализированы в инфекционную больницу. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с больными, все они будут взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.


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#Атырауская область   #Акимат   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Виктор Сутягин

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