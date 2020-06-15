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Подробности о 29 выздоровевших от коронавируса рассказали в Атырау

15 Июня 2020 15:05
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Подробности о 29 выздоровевших от коронавируса рассказали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Подробности о 29 выздоровевших от коронавируса за сутки рассказали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы акима Атырауской области, за прошедшие сутки в Атырауской области от коронавирусной инфекции вылечились еще 29 человек. Это 25 сотрудников Тенгизского месторождения, трое жителей Атырау и один житель Жылыойского района.

«В настоящее время пациенты чувствуют себя хорошо, последний тест на наличия коронавируса показал отрицательный результат», - сообщает пресс-служба областного акимата.

Таким образом, в Атырауской области число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 961 человека.

Напомним, в Атырауской области зарегистрировано 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией с симптомами.


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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус  
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Автор:

Виктор Сутягин

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