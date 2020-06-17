Установить для Android
×
+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 20 °С
Алматы: 24 °С
USD 403.68 EUR 457.53
RUB 5.79 CNY 57.05
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Подробности о 17 новых случаях коронавируса рассказали в Атырауской области

17 Июня 2020 13:11
Поделиться:
Подробности о 17 новых случаях коронавируса рассказали в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области за сутки зарегистрировано 17 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией с симптомами, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Новости по теме
В клиники Алматы поступают более 100 пациентов с коронавирусом ежедневно  - Камалжан Надыров
В Индии за сутки умерли более двух тысяч человек от коронавируса Ввести дополнительные карантинные меры просят мажилисмены Озвучены  подробности о новых случаях коронавируса в Алматинской области

«Четверо инфицированных являются сотрудниками подрядных организаций, действующих на Тенгизском месторождении. Трое из них мужчины 1993, 1995, 1982 года рождения и одна женщина 1968 года рождения. У них COVID-19 выявлен при прохождении скрининга и при наличии клинических симптомов ОРВИ. Еще 9 зараженных являются жителями города Атырау. Пятеро из них женщины 1960, 1985, 1999, 1984, 1959 года рождения, четверо мужчин 1951, 1998, 2002, 1955 года рождения. Один из них обследован как контактный, четверо выявлены при прохождении скрининга, а остальные обратились за медицинской помощью в связи с наличием клинических симптомов ОРВИ. Еще двое заболевших - это жители Курмангазинского района: женщина 1956 года рождения и мужчина 1958 года рождения. А также COVID -19 выявлен у жителей Жылыойского района 1972 года рождения и Индерского района 1964 года рождения. Факты заражения выявлены при прохождение скрининга, а также при самообращении за медицинской помощью в связи с наличием клинических симптомов ОРВИ. В настоящее время все госпитализированы в инфекционную больницу. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом . Выявляются лица, контактировавшие с больными, все они будут взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы», - сообщает пресс-служба.

Напомним, что всего в регионе выявлен 1341 человек с инфекцией COVID-19. Выздоровевших - 994.


Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив