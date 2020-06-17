Подробности о 17 новых случаях коронавируса рассказали в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области за сутки зарегистрировано 17 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией с симптомами, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

«Четверо инфицированных являются сотрудниками подрядных организаций, действующих на Тенгизском месторождении. Трое из них мужчины 1993, 1995, 1982 года рождения и одна женщина 1968 года рождения. У них COVID-19 выявлен при прохождении скрининга и при наличии клинических симптомов ОРВИ. Еще 9 зараженных являются жителями города Атырау. Пятеро из них женщины 1960, 1985, 1999, 1984, 1959 года рождения, четверо мужчин 1951, 1998, 2002, 1955 года рождения. Один из них обследован как контактный, четверо выявлены при прохождении скрининга, а остальные обратились за медицинской помощью в связи с наличием клинических симптомов ОРВИ. Еще двое заболевших - это жители Курмангазинского района: женщина 1956 года рождения и мужчина 1958 года рождения. А также COVID -19 выявлен у жителей Жылыойского района 1972 года рождения и Индерского района 1964 года рождения. Факты заражения выявлены при прохождение скрининга, а также при самообращении за медицинской помощью в связи с наличием клинических симптомов ОРВИ. В настоящее время все госпитализированы в инфекционную больницу. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом . Выявляются лица, контактировавшие с больными, все они будут взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы», - сообщает пресс-служба.

Напомним, что всего в регионе выявлен 1341 человек с инфекцией COVID-19. Выздоровевших - 994.