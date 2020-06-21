Подробности новых случаев коронавируса озвучили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Подробности о новых больных коронавирусом рассказали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего за сутки в Атырауской области зарегистрировано 16 случаев заражения коронавирусной инфекцией с симптомами. Двое больных являются сотрудниками подрядных организаций, действующих на Тенгизском месторождении. Они обратились за медицинской помощью в связи с наличием клинических симптомов ОРВИ. Еще 13 зараженных - жители города Атырау. 9 из них выявлены при прохождении скрининга, а четверо обратились за медицинской помощью в связи с наличием клинических симптомов ОРВИ. Наличие вируса подтвердилось у жителя города Кульсары Жылыойского района. Он был обследован как контактное лицо. В настоящее время все госпитализированы в инфекционную больницу. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с больными, все они будут взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы», - сообщила пресс-служба управления здравоохранения области.

По данным coronavirus2020.kz на 16 часов 21 июня, всего в регионе выявлено 1402 человека с инфекцией COVID-19. Выздоровевших – 1088 человек.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 446 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 2,7%.