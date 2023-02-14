Подробности нападения на учеников в школе Петропавловска рассказали в МВД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев прокомментировал нападение на учеников в школе Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«13 февраля в управление полиции Петропавловска поступило сообщение о нанесении телесных повреждений школьникам. В ходе проверки обнаружено, что в рюкзаке нападавшего находилась самодельная маска», - сообщил Марат Кожаев во время заседания Правительства.

По видеозаписям камер наблюдения установлено, что в 07:40 в школу пришел ученик 9 класса со школьным рюкзаком, в котором находились кухонные топор и нож, а также самодельная маска. Он беспрепятственно прошел на второй этаж. К этому времени в школе собрались ученики, так как занятия начинаются в 8:00.

В 07:50 в туалете второго этажа подозреваемый надел самодельную маску белого цвета и выбежал в коридор с топором в руках, где нанес ученику 10 класса два удара в область головы, ученице 10 класса один удар обухом топора в область предплечья и два удара по голове, а также ударил один раз обухом топора по голове ученика 9 класса. Увидев происходящее, ученики старших классов и подоспевшие учителя задержали нападавшего.

По словам Марата Кожаева, двое детей находятся в больнице. Состояние стабилизировалось. Один направлен домой после осмотра. Возбуждено уголовное дело по статье 24 части 3, статье 99 части 2 УК РК (Покушение на убийство двух и более лиц), подозреваемый водворен в ИВС. Законным представителем признана его мать.

В средней школе №4 есть 2 смены обучения, всего 39 классов, обучаются 984 ученика, штат учителей 70 человек, из них один психолог. В помещении и на прилегающей территории школы есть 42 камеры видеонаблюдения, имеется 5 тревожных кнопок.

«Ход расследования взят на контроль, по его результатам будет внесено представление по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления и других выявленных нарушений законности», - заключил Марат Кожаев.

13 февраля, около 08:00 в школе №4 в Петропавловске девятиклассник напал на учеников с топором. Пострадали трое детей, двое из которых попали в реанимацию. Свидетелями трагедии стали другие ученики, которые пришли на занятия.

Фото из открытых источников