Подробности конфликта в Кордайском районе Жамбылской области рассказали в МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О подробностях массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области рассказали в Министерстве внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Седьмого февраля в 19 часов в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на окраине села Масанчи Кордайского района собралось около 70 агрессивно настроенных жителей между которыми из хулиганских побуждений началась групповая драка», - сказал на брифинге в СЦК глава МВД Ерлан Тургумбаев.

Далее, по словам министра, на место прибыли сотрудники Кордайского РОВД.

«Одновременно провокаторы и очевидцы снимали происходящее и через мессенджеры и социальные сети призывали к противозаконным действиям. Это привело к эскалации конфликта и увеличению количества участников групповой драки. В результате из соседних населенных пунктов прибыло еще около 300 человек. В села Сарытобе и Масанчи для обеспечения порядка были направлены дополнительные силы», - добавил Ерлан Тургумбаев.

Министр отметил, что участниками драки было оказано активное сопротивление сотрудникам полиции и грубое неповиновение их законным требованиям.

«Хулиганы применили металлические предметы, камни, огнестрельное оружие. Позже конфликтом также были охвачены села Аухатты и Булан батыр. В ходе беспорядков несколько десятков участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. Восемь человек от полученных травм скончались. При исполнении служебных обязанностей различные травмы получили также и сотрудники полиции, в том числе и двое огнестрельные ранения», - резюмировал Ерлан Тургумбаев.



