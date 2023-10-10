Подробности гибели военнослужащего Нацгвардии сообщили в МВД РК

В МВД сообщили первые подробности гибели военнослужащего Нацгвардии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщалось, 9 октября в час ночи военнослужащий по призыву воинской части 6636 Национальной гвардии рядовой Султанов, будучи в составе дежурного подразделения, допустил огнестрельное ранение в голову из штатного оружия, в результате которого получил травмы, несовместимые с жизнью.

– По факту центральным региональным военно-следственным управлением МВД начато досудебное расследование по статье 105 УК, то есть доведение до самоубийства, которое поручено следственно-оперативной группе из числа наиболее опытных сотрудников. Проведены неотложные следственные действия, связанные с осмотром места происшествия, назначением судебно-медицинской экспертизы, выемкой вещественных доказательств, в том числе мобильного телефона погибшего и записей с камер видеонаблюдения. По состоянию на текущее время установлено, что рядовой Султанов на месте происшествия находился один. Запланированы и проводятся мероприятия по допросу сослуживцев рядового Султанова, его командиров, других лиц, назначению ряда комплексных экспертных исследований и установлению всех обстоятельств происшествия, в ходе которых будут проверены доводы потерпевшей стороны. По результатам предварительного следствия будет дана правовая оценка. Ход расследования находится на особом контроле, – сообщил начальник военно-следственного департамента МВД РК Серикбай Кусаинов.

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