Подробности гибели казахстанцев при ДТП в Турции сообщили в МИД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве иностранных дел РК подтвердили информацию о гибели казахстанцев при ДТП в Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера мы получили очень плохую новость от наших коллег в Алании. Произошло ДТП с участием наших граждан, пострадала одна семья. На месте трагедии погибла женщина, 1989 года рождения, и ее двухлетняя дочь. Глава семьи - мужчина, 1986 года рождения, находится в реанимации в очень тяжелом состоянии, ему провели операцию. Сын этой семьи, 2014 года рождения, находится в больнице, его здоровью ничего не угрожает. Мы связались с их родными, сегодня-завтра они должны прибыть в Турцию. Естественно, мы окажем всю необходимую консульско-правовую помощь, и после проведения следствия будет понятно, что произошло», - сказал на брифинге официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Он также добавил, что 31 августа семья приехала отдыхать в Турцию. Сегодня должны были вернуться в Казахстан. Семья родом из Атырау.

«Вчера они сели в машину, чтобы отправиться на экскурсию. Затем автомобиль, в котором они находились, столкнулся с другим автомобилем, и пассажиры (граждане Казахстана) вылетели наружу. Это был автомобиль сафари-джип с открытым верхом. Есть информация, что всего в автомобиле находилось 15 пассажиров», - уточнил Айбек Смадияров.

По его словам, есть версия, что некоторые пассажиры были не пристегнуты, и в момент ДТП они просто вылетели. У пострадавших был страховой полис, который должен покрыть расходы, связанные с лечением.