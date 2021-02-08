Подробности ДТП с возгоранием автомашин в Акмолинской области озвучили в полиции

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Стали известны подробности ДТП с участием пяти машин, две из которых загорелись на трассе в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

По информации ведомства, 7 февраля около 14.00 часов 33-летняя жительница города Нур-Султана, управляя автомашиной марки «Mazda» и двигаясь на 234-м км автодороги «Нур-Султан – Петропавловск» в направлении столицы, из-за плохой видимости на дороге допустила столкновения с впереди движущейся автомашиной марки «ВАЗ 210074». Второй автомашиной управлял 28-летний житель города Макинска. Далее автомашина марки «Газель», движущаяся в попутном направлении, допустила касательное столкновение с «Mazda» и двинулась вперед, после чего остановилась. Через некоторое время в заднюю часть «Газели» въехал «Мersedes», за рулем которого находился 48-летний мужчина. В этот момент произошло возгорание обеих автомашин.

Чуть позже 32-летний водитель автомашины марки «Chevrolet Cruze», двигаясь в попутном направлении, въехал в автомашину «Мazda». А в него, в свою очередь, врезалась автомашина марки «Mitsubishi Carisma».

«В результате ДТП все транспортные средства получили механические повреждения. Одна из пассажиров получила легкие телесные повреждения. После осмотра врача была отпущена домой. Сотрудниками полиции в отношении водителей автомашин «Мersedes», «Газель», «Mazda» , «Chevrolet Cruze» и «Mitsubishi Carisma» были составлены административные протоколы по части 1 статьи 610 КРКоАП (Нарушение водителями транспортных средств ПДД)», - добавили в ведомстве.

Напомним , ранее сообщалось, что из-за плохой видимости сразу шесть автомобилей столкнулись на трассе в Акмолинской области.



