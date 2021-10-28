Подробности драки в селе Пиджим рассказали в ДП Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Департамент полиции Алматинской области сообщил подробности массовой драки между подростками в селе Пиджим, передает МИА «Казинформ».

«Департамент полиции Алматинской области сообщает о том, что 27 октября в 20:00 часов на пульт 102 поступила информация о том, что в п. Пиджим около дома одного из участников драки между школьниками собрались около 30-человек. Группой лиц были разбиты стекла ряда частных домов, а также несколько автотранспортных средств», - говорится в сообщении на официальной странице ведомства в Instagram.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 293 ч.2 УК РК (хулиганство, совершенное группой лиц).

«Также в 22:45 часов в дежурную часть Панфиловского РОП поступило сообщение о пожаре в доме, расположенном на новостройке п.Пиджим. На место пожара прибыли дежурные наряды районного отдела полиции и ОЧС района.

Со слов хозяйки дома причиной возгорания явилась неисправность печной системы. Около 23.30 ч. пожар был локализован. Пострадавших нет. Данный пожар не имеет отношения к произошедшему событию», - добавили в полиции.

Сообщается, что в поселке обеспечен общественный порядок, ситуация находится под контролем.

Департамент полиции Алматинской области предупреждает, что за распространение недостоверной информации предусмотрена уголовная ответственность.