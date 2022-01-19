Подробности беспорядков в Актюбинской области рассказали в полиции

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Актюбинской области дали разъяснение ситуации с митингами 4-5 января, рассказав о тех, кто перекрывал дороги и блокировал работу аэропорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«4-5 января в Актобе и ряде районов отдельными жителями области было инициировано проведение мирных митингов. Данной ситуацией воспользовались радикально настроенные лица. Протестующими были перекрыты автодороги, в том числе трассы международного значения, железнодорожные пути, заблокирована работа аэропорта. В результате были остановлены авиа- и железнодорожные перевозки. Демонстранты, среди которых были лица под воздействием алкоголя и наркотиков, оказывали неповиновение и агрессивно выражались против представителей власти и правоохранительных органов. Был организован подвоз камней, продуктов, алкоголя и других предметов, установили юрту, жгли костры, выкрикивали антиконституционные лозунги. Действия митингующих носили четкий и слаженный характер.

5 января митингующие в количестве около 4-5 тысяч человек, несмотря на самоотверженные действия сотрудников и применение спецсредств, пользуясь численным преимуществом, закидывая камнями, используя арматуры, зажигательные смеси, «коктейль Молотова», которые изготавливали на месте, прорвали несколько линий обороны и проникли в здание акимата области. Был осуществлен умышленный наезд автотранспорта на сотрудников полиции. Под их натиском во избежание случайных жертв, полицейские вынуждены были отступить, не применяя оружие», - говорится в сообщении ДП области.

В результате массовых беспорядков 25 сотрудников полиции и 3 военнослужащих получили ранения и телесные повреждения различной степени тяжести, повреждены 7 единиц служебного автотранспорта, более 300 единиц спецсредств и средств индивидуальной защиты. Разграблена машина скорой медицинской помощи. При попытке завладения митингующими пожарной машины были избиты сотрудники пожарной части, прибывшие на тушение пожара.

«Проникнув в здание акимата, преступники завладели табельным оружием сотрудника службы специализированной охраны. В результате указанных противоправных действий была парализована деятельность органов государственной власти и управления, приведшая к масштабным нарушениям общественного порядка, поставившая под угрозу общественную безопасность. С учетом сложившейся ситуации в стране, на всей территории республики введен критический «красный» уровень террористической опасности. 6 января протестующие продолжали оставаться на площади перед областным акиматом. В целях восстановления правопорядка в ночь на 7 января специальными, правоохранительными органами и военными проведена операция по зачистке площади и освобождению здания акимата. В ходе операции сотрудникам полиции было оказано активное сопротивление, в результате был ликвидирован 1 участник террористической акции», - говорится в пресс-релизе.

Полицией было возбуждено 13 уголовных дел по фактам организации актов терроризма, массовых беспорядков, применения насилия в отношении представителей власти, нападения на государственные здания и их захват. Расследование проводится спецпрокурорами. Были задержаны и доставлены в органы полиции около полутора тысячи лиц, из них по подозрению в совершении особо тяжких преступлений в отношении 15-ти из которых судом санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей», подвергнуты административному аресту 417 граждан, в отношении остальных проводятся проверочные и оперативные мероприятия.

Согласно статье 21-1 Закона РК «О противодействии терроризму», захоронение лиц, в отношении которых уголовное преследование прекращено в связи с участием в террористической деятельности в результате совершения акта терроризма, а также в связи с гибелью при пресечении совершенного ими акта терроризма, осуществляется в порядке, установленном Правительством РК. Тела указанных лиц на захоронение не передаются и о месте их захоронения не сообщается.

На сегодня ситуация в регионе стабильная, все объекты работают в штатном режиме. Принимаются меры по поиску и задержанию остальных преступников.