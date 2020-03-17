Подразделения Вооруженных сил РК задействованы для обеспечения мероприятий карантина
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам прошедшего заседания Государственнойкомиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте РК в городах Нур-Султан и Алматы введен карантин. В соответствии с поручением Президента страны – Верховного Главнокомандующего к мероприятиям привлечена армия Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство обороны РКю
Вооруженные силы провели комплекс мероприятий заблаговременной подготовки и приступили к выполнению поставленных задач. Усилена охрана особо важных государственных и военных объектов.
Военнослужащие совместно с подразделениями Национальной гвардии и
полиции примут участие в патрулировании в целях обеспечения
общественного порядка.
По периметру карантинных зон, на узловых пунктах и развязках Нур-Султана и Алматы военнослужащие десантно-штурмовых войск и
миротворческого полка будут круглосуточно задействованы на блок-постах.
Для этих целей привлекаются военнослужащие по контракту, специально
подготовленные и имеющие опыт подобной деятельности.
Отдельное внимание уделено готовности подразделений радиационной,
химической и биологической защиты. Сформированы отряды для
специальной обработки территорий и объектов, представляющих опасность
заражения. Приведены в готовность номер один автомобильные разливочные
станции (АРС-14KZ) с необходимым запасом реагентов для дезинфекции.
Для обработки локальных объектов планируется применять
индивидуальные дегазационные комплекты (ИДК-1).
С учетом использования индивидуальных средств защиты,
военнослужащие готовы выполнить поставленные задачи практически в
любых условиях.
В целях эффективного сосредоточения усилий на главных
направлениях оперативным штабом Министерства обороны ведется
непрерывное взаимодействие с местными органами власти, органами
внутренних дел и здравоохранения.
Будут продолжены ранее начатые мероприятия по обеспечению
санитарно-эпидемиологических мер и безопасности самих военнослужащих
как в пунктах постоянной дислокации, так и в местах несения дежурств и
выполнения задач.
Военнослужащие срочной службы, которые не привлекаются к
выполнению специальных задач, находятся на карантине. Запрещены
увольнения, ограничены контакты с гражданским населением, включая
родных и друзей.
Командование Вооруженных сил рассчитывает на понимание и
поддержку со стороны родных и близких военнослужащих.
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