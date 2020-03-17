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Подразделения Вооруженных сил РК задействованы для обеспечения мероприятий карантина

17 Марта 2020 20:21
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Подразделения Вооруженных сил РК задействованы для обеспечения мероприятий карантина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам прошедшего заседания Государственнойкомиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте РК в городах Нур-Султан и Алматы введен карантин. В соответствии с поручением Президента страны – Верховного Главнокомандующего к мероприятиям привлечена армия Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство обороны РКю

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Вооруженные силы провели комплекс мероприятий заблаговременной подготовки и приступили к выполнению поставленных задач. Усилена охрана особо важных государственных и военных объектов.

Военнослужащие совместно с подразделениями Национальной гвардии и

полиции примут участие в патрулировании в целях обеспечения

общественного порядка.

По периметру карантинных зон, на узловых пунктах и развязках Нур-Султана и Алматы военнослужащие десантно-штурмовых войск и

миротворческого полка будут круглосуточно задействованы на блок-постах.

Для этих целей привлекаются военнослужащие по контракту, специально

подготовленные и имеющие опыт подобной деятельности.

Отдельное внимание уделено готовности подразделений радиационной,

химической и биологической защиты. Сформированы отряды для

специальной обработки территорий и объектов, представляющих опасность

заражения. Приведены в готовность номер один автомобильные разливочные

станции (АРС-14KZ) с необходимым запасом реагентов для дезинфекции.

Для обработки локальных объектов планируется применять

индивидуальные дегазационные комплекты (ИДК-1).

С учетом использования индивидуальных средств защиты,

военнослужащие готовы выполнить поставленные задачи практически в

любых условиях.

В целях эффективного сосредоточения усилий на главных

направлениях оперативным штабом Министерства обороны ведется

непрерывное взаимодействие с местными органами власти, органами

внутренних дел и здравоохранения.

Будут продолжены ранее начатые мероприятия по обеспечению

санитарно-эпидемиологических мер и безопасности самих военнослужащих

как в пунктах постоянной дислокации, так и в местах несения дежурств и

выполнения задач.


Военнослужащие срочной службы, которые не привлекаются к

выполнению специальных задач, находятся на карантине. Запрещены

увольнения, ограничены контакты с гражданским населением, включая

родных и друзей.

Командование Вооруженных сил рассчитывает на понимание и

поддержку со стороны родных и близких военнослужащих.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Алматы, Армия, Безопасность, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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