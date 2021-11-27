Подразделения КТЖ проверили на готовность к ликвидации ЧС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Подразделения АО «НК «ҚТЖ» по организации и ведению гражданской обороны показали высокую готовность к ликвидации ЧС. Об этом передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК по итогам республиканских и международных командно-штабных учений, проведенных в 2021 году, положительно оценило работу подразделений АО «НК «ҚТЖ» по организации и ведению гражданской обороны.

Формирования гражданской защиты АО «НК «ҚТЖ»п од руководством главного инженера компании Батыра Котырева продемонстировали свои технические возможности и профессиональные компетенции. Все эти навыки и знания позволят железнодорожникам оперативно и грамотно действовать в условиях ЧС.

Железнодорожники показали выверенные меры реагирования и слаженность их взаимодействия с уполномоченными государственными органами. Главное - создать условия для обеспечения безопасности людей и должного функционирования железнодорожного транспорта при чрезвычайных ситуациях и в военное время.

«Принимаемые меры по укомплектованию и подготовке подразделений гражданской защиты «Қазақстан темір жолы» позволяют успешно решать важные государственные задачи», - подчеркнул Батыр Котырев.







