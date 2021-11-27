Подразделения КТЖ проверили на готовность к ликвидации ЧС
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Подразделения АО «НК «ҚТЖ» по организации и ведению гражданской обороны показали высокую готовность к ликвидации ЧС. Об этом передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на пресс-службу КТЖ.
Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК по итогам республиканских и международных командно-штабных учений, проведенных в 2021 году, положительно оценило работу подразделений АО «НК «ҚТЖ» по организации и ведению гражданской обороны.
Формирования гражданской защиты АО «НК «ҚТЖ»п од руководством главного инженера компании Батыра Котырева продемонстировали свои технические возможности и профессиональные компетенции. Все эти навыки и знания позволят железнодорожникам оперативно и грамотно действовать в условиях ЧС.
Железнодорожники показали выверенные меры реагирования и слаженность их взаимодействия с уполномоченными государственными органами. Главное - создать условия для обеспечения безопасности людей и должного функционирования железнодорожного транспорта при чрезвычайных ситуациях и в военное время.
«Принимаемые меры по укомплектованию и подготовке подразделений гражданской защиты «Қазақстан темір жолы» позволяют успешно решать важные государственные задачи», - подчеркнул Батыр Котырев.
- КТЖ укрепляет сотрудничество с белорусскими железными дорогами
- Международные Абаевские чтения состоялись в Польше
- Мокрый снег и гололед в Алматы: что нужно знать пешеходам и водителям авто
- Концерт казахского национального искусства прошел в Турции
- Ребенка спасли от падения из окна в Уральске
- Изменен график движения некоторых пассажирских поездов - КТЖ
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана