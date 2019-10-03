Подразделения Капчагайского гарнизона подняты по сигналу тревоги
КАПШАГАЙ. КАЗИНФОРМ - Министром обороны РК подняты по тревоге воинские части Десантно-штурмовых войск и часть радиационной, химической и биологической защиты в Капчагайском гарнизоне. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
Основной целью являлась проверка способности подразделений выполнить задачи по предназначению.
После приведения в полную боевую готовность подразделения совершили марш в назначенные районы, где выполнили поставленные учебно-боевые задачи. Командирами принимались решения по различным вводным.
В ходе проверки особое внимание уделялось оценке уровня подготовки личного состава: действиям со штатным вооружением, выполнению практических стрельб, вождению и отработке нормативов по предметам боевой подготовки.
По результатам проверки отданы конкретные поручения по поддержанию боевой готовности на требуемом уровне.
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