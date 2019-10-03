+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 14 °С
Алматы: 16 °С
USD 388.87 EUR 424.53
RUB 5.95 CNY 54.40
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Подразделения Капчагайского гарнизона подняты по сигналу тревоги

3 Октября 2019 19:30
Поделиться:
Подразделения Капчагайского гарнизона подняты по сигналу тревоги

КАПШАГАЙ. КАЗИНФОРМ ­ - Министром обороны РК подняты по тревоге воинские части Десантно-штурмовых войск и часть радиационной, химической и биологической защиты в Капчагайском гарнизоне. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Новости по теме

Минобороны РК приняло участие в республиканском экологическом часе
Безопасность стран обсудили представители вооружённых сил СНГ в Алматы Военнослужащие поздравили ветеранов и пенсионеров во всех регионах Казахстана Лучшим армейским оркестром страны признан военно-духовой оркестр РгК «Юг»

Основной целью являлась проверка способности подразделений выполнить задачи по предназначению.

После приведения в полную боевую готовность подразделения совершили марш в назначенные районы, где выполнили поставленные учебно-боевые задачи. Командирами принимались решения по различным вводным.


В ходе проверки особое внимание уделялось оценке уровня подготовки личного состава: действиям со штатным вооружением, выполнению практических стрельб, вождению и отработке нормативов по предметам боевой подготовки.

По результатам проверки отданы конкретные поручения по поддержанию боевой готовности на требуемом уровне.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматинская область, Армия,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив