Подразделения Капчагайского гарнизона подняты по сигналу тревоги

КАПШАГАЙ. КАЗИНФОРМ ­ - Министром обороны РК подняты по тревоге воинские части Десантно-штурмовых войск и часть радиационной, химической и биологической защиты в Капчагайском гарнизоне. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Основной целью являлась проверка способности подразделений выполнить задачи по предназначению.

После приведения в полную боевую готовность подразделения совершили марш в назначенные районы, где выполнили поставленные учебно-боевые задачи. Командирами принимались решения по различным вводным.





В ходе проверки особое внимание уделялось оценке уровня подготовки личного состава: действиям со штатным вооружением, выполнению практических стрельб, вождению и отработке нормативов по предметам боевой подготовки.

По результатам проверки отданы конкретные поручения по поддержанию боевой готовности на требуемом уровне.



