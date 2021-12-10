Подразделения ДЧС Актюбинской области пополнились спецтехникой

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 10 декабря в канун Дня Независимости Казахстана состоялось торжественное вручение новой спецтехники в количестве 35 единиц для подразделений противопожарной службы ДЧС Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В мероприятии приняли участие аким Актюбинской области Ондасын Оразалин, руководство и сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям и руководители правоохранительных органов.

В числе новых автомобилей поступивших на вооружение имеются 22 пожарные автоцистерны марки КамАЗ, предназначенные для тушения пожаров различного уровня, 1 автомобиль марки АСА-20 (аварийно-спасательный автомобиль), предназначенный для проведения спасательных работ, освещения мест тушения пожара или аварий, разборки завалов, поднятия грузов с помощью краноманипуляторной установки, откачивания воды.

Для тушения пожаров в высотных зданиях приобретен 1 автомобиль АКП-63 высота выдвижения лестницы, которой составляет 63 метра, 2 вахтовых автомобиля повышенной проходимости марки Урал-4320, 4 автомобиля JAC, предназначенные для доставки дежурной оперативной группы на место происшествия, а также 4 единицы вездеходов-болотоходов (ТРЭКОЛ) и 1 кран на базе а/м Урал.

Техника приобретена за счет средств АО «Фонд развития промышленности», местных исполнительных органов.

С начала года спасателями области осуществлено более 3500 выездов, где спасено 451 человек, эвакуировано более 1000 человек, оказана первая доврачебная помощь более 200 человек.