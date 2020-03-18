Подразделения биозащиты Вооруженных сил РК приступили к проведению дезинфекции территории и объектов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоялась онлайн пресс-конференция об участии Вооруженных сил РК в обеспечении режима чрезвычайного положения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель министра обороны РК Тимур Дандыбаев рассказал о том, что подразделения биологической защиты Вооруженных сил РК приступили к проведению дезинфекции территории и объектов.

«Руководством страны поставлена задача - сохранить здоровье наших граждан и обеспечить соблюдение их законных прав. Заблаговременная подготовка позволила мобилизовать и привести в состояние готовности необходимые силы и средства. Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции подразделения биологической защиты Вооруженных сил приступили к проведению дезинфекции территории и объектов с использованием специальной техники и оборудования. Военные и медицинские учреждения приведены в готовность оказать необходимую помощь в охране здоровья граждан», - пояснил заместитель министра обороны РК Тимур Дандыбаев.

Для этого сформированы 24 врачебно-сестринские бригады, организовано взаимодействие с Министерством здравоохранения.

«Военнослужащие совместно с органами внутренних дел задействованы в патрулировании населенных пунктов и усилении блокпостов по границам карантинных зон городов Нур-Султана и Алматы. Это важный компонент организационных мероприятий, который позволит упорядочить хаотичность перемещения людей и минимизировать риски распространения вируса по стране. Армия всегда действует в интересах народа, безопасности граждан и государства. Мы готовы откликнуться на любые вопросы граждан и оказать помощь. Просим отнестись с пониманием к проводимым Вооруженными силами мероприятиям. Вместе мы справимся со всеми трудностями», - добавил Тимур Дандыбаев.