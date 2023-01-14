Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Подразделение МЧС устранило подтопление дороги в Алматы

14 Января 2023, 21:37
Подразделение МЧС устранило подтопление дороги в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы по руслу реки Аксай на участке выше 200 метров устья реки Акжар образовался зажор (скопление шуги, льда в русле реки – прим. редакции), из-за подъема уровня воды произошло частичное подтопление участка автодороги. Силами «Казселезащиты» угроза подтоплений устранена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Силами «Казселезащиты» с применением спецтехники проведена работа по расчистке зажора. В результате принятых мер уровень воды спал, подтопление дороги устранено, угрозы подтопления населенных пунктов нет. Жертв и пострадавших нет.


Фото: t.me/qr_tjm


Новости по теме
Ряд домов частного сектора временно останется без тепла в Экибастузе 16 января
На дистанционку перейдут школьники Семея и Жамбылской области
В Израиле прошли многотысячные протесты против Нетаньяху
Теги:
Читайте также
Ряд домов частного сектора временно останется без тепла в Экибастузе 16 января
На дистанционку перейдут школьники Семея и Жамбылской области
Школьникам и студентам колледжей не будут продлевать дистанционку в Алматы
Из-за угрозы схода лавин закрыто движение на трассе в Восточно-Казахстанской области
Жамбылские полицейские нашли пропавшего двухлетнего ребенка
В Израиле прошли многотысячные протесты против Нетаньяху
О гибели всех находившихся на борту разбившегося в Непале самолета заявили в Yeti Airlines
Крупный оздоровительный комплекс сгорел в Петропавловске
Новости партнеров
Популярное
1 Суд выдворил россиянина из РК за двойное гражданство
2 Неблагоприятные метеоусловия 15 января прогнозируются в пяти городах Казахстана
3 Конкурс «Мисс Вселенная» выиграла американка Р’Бонни Габриэл
4 Двое погибли и шестеро ранены в ДТП на трассе Семей-Усть-Каменогорск
5 Крупный оздоровительный комплекс сгорел в Петропавловске

Лента новостей