РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:58, 26 Апрель 2024 | GMT +6

    Подпольную нарколабораторию выявили в Алматинской области

    Подпольную нарколабораторию выявили в Алматинской области
    Фото: КНБ РК

    17 апреля т.г. департаментом КНБ по Алматинской области пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству психотропных веществ. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    В ходе обыска изъято около 35 кг синтетических наркотиков, 500 литров прекурсоров и лабораторное оборудование.

    По подозрению в совершении преступления задержан гражданин Казахстана.

    Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.

    С санкции суда к задержанному лицу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

    Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального Кодекса разглашению не подлежит.

    Теги:
    Наркотики Регионы Борьба с наркотиками Борьба с преступностью Криминал КНБ Алматинская область
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!