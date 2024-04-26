Подпольную нарколабораторию выявили в Алматинской области

17 апреля т.г. департаментом КНБ по Алматинской области пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству психотропных веществ. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

В ходе обыска изъято около 35 кг синтетических наркотиков, 500 литров прекурсоров и лабораторное оборудование.

По подозрению в совершении преступления задержан гражданин Казахстана.

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.

С санкции суда к задержанному лицу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального Кодекса разглашению не подлежит.