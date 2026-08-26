Подпольную нарколабораторию ликвидировали в Акмолинской области

Полицейские пресекли деятельность подпольной нарколаборатории в Целиноградском районе Акмолинской области, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято более 500 гр готового вещества, прекурсоры и оборудование. Сотрудники управления по противодействию наркопреступности установили лиц, причастных к организации незаконного производства, а также обнаружили место, где осуществлялось изготовление синтетических наркотиков, — сообщили в полиции.

Также 17 августа полицейские провели необходимые оперативные мероприятия и пресекли деятельность лаборатории. В ходе обыска обнаружено более 500 гр готового вещества, химические прекурсоры, оборудование и другие предметы, использовавшиеся для изготовления наркотиков.

— Лица, причастные к организации нарколаборатории, задержаны и водворены в изолятор временного содержания, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Казахстане пресекли деятельность семи наркогруппировок.