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    13:34, 24 Май 2024 | GMT +6

    Подпольную майнинговую ферму выявили в Шымкенте

    Подпольную майнинговую ферму выявили в Шымкенте
    Фото: кадр из видео

    О разоблачении подпольной группы майнеров, занимавшихся в мегаполисе добычей криптовалюты, сообщило Агенство РК по финансовому мониторингу, передает корреспондент агенства Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Сообщается, что преступная группа действовала в период с апреля 2023 по февраль 2024 года. Количество ее членов не называется, сообщается лишь, что ОПГ создала подпольную майнинговую ферму по добыче криптовалюты, с извлечением дохода в особо крупном размере. За год и два месяца шымкентские майнеры добыли криптовалюты на сумму более 100 млн тенге.

    — Обнаружены и изъяты майнинговая ферма по добыче криптовалюты, состоящая из свыше 1000 штук АSIC-майнеров-оборудования по добыче биткоинов, ноутбуки, видеорегистраторы, флэш-носители, мобильные телефоны и документация. В настоящее время проводится досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы, — сообщили в пресс-службе АФМ РК.

    В ведомстве напомнили, что незаконная деятельность в этой индустрии приводит к возникновению определенных рисков, представляющих угрозу экономической безопасности страны.

    Теги:
    Криптовалюта Шымкент АФМ Майнинг
    Ирина Галушко
    Автор
    Ирина Галушко
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