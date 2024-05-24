Подпольную майнинговую ферму выявили в Шымкенте

О разоблачении подпольной группы майнеров, занимавшихся в мегаполисе добычей криптовалюты, сообщило Агенство РК по финансовому мониторингу, передает корреспондент агенства Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что преступная группа действовала в период с апреля 2023 по февраль 2024 года. Количество ее членов не называется, сообщается лишь, что ОПГ создала подпольную майнинговую ферму по добыче криптовалюты, с извлечением дохода в особо крупном размере. За год и два месяца шымкентские майнеры добыли криптовалюты на сумму более 100 млн тенге.

— Обнаружены и изъяты майнинговая ферма по добыче криптовалюты, состоящая из свыше 1000 штук АSIC-майнеров-оборудования по добыче биткоинов, ноутбуки, видеорегистраторы, флэш-носители, мобильные телефоны и документация. В настоящее время проводится досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы, — сообщили в пресс-службе АФМ РК.

В ведомстве напомнили, что незаконная деятельность в этой индустрии приводит к возникновению определенных рисков, представляющих угрозу экономической безопасности страны.