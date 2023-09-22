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    11:37, 22 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Подпольное казино в Актюбинской области заработало 490 млн тенге

    лудомания
    Фото: МИА "Казинформ"

    Досудебное расследование, в отношении трех лиц, которые организовали незаконный игорный бизнес в режиме онлайн (интернет-казино) зарегистрировано департаментом АФМ по Актюбинской области, передает со ссылкой на пресс-службу ведомства МИА "Казинформ".

    Организаторы через банковское приложение принимали ставки от игроков, которые получали разовый логин и пароль для сайтов, запрещенных на территории Казахстана.

    Тем самым, данные лица, предоставляли игрокам услуги в виде азартных игр, с выдачей клиентам реального выигрыша, без соответствующей на то лицензии.

    Предварительная сумма оборота от незаконной деятельности составила 490 млн тенге, количество игроков - более 800 человек.

    Одновременно проверяются факты вовлечения несовершеннолетних в незаконный игорный бизнес.

    По результатам проведенных обысков обнаружены и изъяты предметы и документы, касающиеся незаконной игорной деятельности, а также денежные средства.

    В настоящее проводится досудебное расследование, в порядке статьи 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

    Напоним, в Мажилисе прошел круглый стол «Проблемы игорного и лотерейного бизнеса в Казахстане и пути их решения».

    Теги:
    Актюбинская область
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