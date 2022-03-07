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    19:25, 06 Март 2022 | GMT +6

    Подполковник полиции Олеся Кузьменко: 20 лет в криминалистике на одном дыхании

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня наличием женщин в полиции или других силовых органах, наверное, не удивишь никого. Однако, как утверждают эксперты, процент их присутствия в этих сферах на сегодня очень низок в Казахстане. Согласно мировой практике – там, где работают женщины, всегда вопросы стараются решать без применения силы. В преддверии Международного женского праздника мы хотим рассказать об Олесе Кузменко, которая с честью выполняет свой долг перед родиной в органах внутренних дел, с героиней побеседовал корреспондент МИА «Казинформ».

    Кузьменко Олеся Анатольевна уроженка Ерейментауского района Акмолинской области. Окончив школу, Олеся целенаправленно начала готовиться к поступлению в ведомственное учреждение МВД РК и в 2002 году стала курсантом Академии Министерства внутренних дел РК в городе Алматы. Девушке вначале казалось, что четыре долгих года обучения в Академии покажутся вечностью, но они пролетели в одно мгновенье, на одном дыхании от начала до окончания. Процесс обучения для Олеси был настолько увлекателен, что она уже в начале первого курса поняла, что выбрала верное для себя направление и будущую профессию.

    Окончив в 2006 году оперативно-криминалистический факультет Академии, Олеся начала свой трудовой путь в органах внутренних дел, но уже на практическом поприще. Служебную деятельность Олеся начала с должности криминалиста оперативно-криминалистического отдела УВД района Сарыарка города Астаны. В 2007 году Олеся Кузьменко, показав высокие результаты в службе, была назначена старшим криминалистом в том же подразделении. Из года в год, оттачивая навыки, набираясь опыта, в 2019 году Олеся Кузьменко была назначена на должность заместителя начальника оперативно-криминалистического отдела УП района Есиль. В настоящее время подполковник полиции Олеся Анатольевна руководит данным подразделением.

    «Хотя домой возвращаюсь уставшей со службы, по утрам прихожу на работу с удовольствием. Люблю свою работу, иначе не смогла бы заниматься этим много лет. Заключительные выводы, от которых зависит судьба человека, и когда с помощью исследований удается найти и доказать виновность злодея – и есть наивысшее удовлетворение, проявляемое в любимой профессии», - подчеркнула подполковник полиции Олеся Кузьменко.

    Девушка успевает и на работе, и дома. Олеся Анатольевна воспитывает 10-летнюю дочь Аделию, которая учится в четвертом классе. Выходные дни Олеся Анатольевна посвящает интересному времяпровождению с дочерью, приготовлению вкусных блюд и ароматной выпечки, встречам с родными и друзьями.

    «Силы женщины безграничны! И поэтому в преддверии Международного женского дня я желаю всем представительницам прекрасного пола безграничного счастья и жизненной энергии, благополучия в семьях!» - поздравила подполковник полиции Олеся Кузьменко всех женщин Казахстана.


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