Подполковник полиции Ерлан Сералин: Пьяный водитель – преступник!

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — О расследовании уголовных дел по фактам управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения лицами, лишенными права управления, рассказал начальник управления дознания ДП Костанайской области подполковник полиции Ерлан Сералин, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Пьяный за рулем – преступник, но преступник не простой, а вооруженный автомобилем. Ведь автомобиль является источником повышенной опасности, а в руках пьяного водителя - это мина замедленного действия», - заявил подполковник полиции.

Как утверждает Е.Сералин, особо опасным преступником можно считать человека, управляющего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, ранее лишенного права на управление, так как это указывает на полное игнорирование и пренебрежение постановлений суда лицами, которые спустя короткое время, вновь садятся за руль транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения, осознавая, что лишены данного права.

По словам Е. Сералина, несмотря на ужесточение мер наказания, введенных Главой государства в 2019 году, на сегодняшний день преступления данной категории продолжают совершаться.

«Только за 6 месяцев 2021 года по Костанайской области зарегистрировано 54 правонарушения, из которых 50 направлено в суд, остальные дела находятся на стадии досудебного расследования», - добавил он.

В отличии от дорожно-транспортного происшествия, которое совершается по неосторожности, преступление, предусмотренное ст.346 УК РК относится к умышленному. Анализ происшествий показывает, что в каждом случае отступления водителей от закона носят преднамеренный характер из-за отсутствия психологического барьера.

«Вместе с тем, в связи с ужесточением наказания за данный вид правонарушения изменилась и судебная практика. Так, из 50 виновных лиц в текущем году 40 осуждены к реальным срокам лишения свободы от 1 года до 3 лет с пожизненным лишением права управления транспортными средствами. Остальные 10 дел находятся на стадии рассмотрения», - сообщил Е. Сералин.

Например, 10 марта 2021 года житель Костанайской области 1984 года рождения, за вождение в состоянии алкогольного опьянения лишен права управления сроком на 7 лет, однако должных выводов не сделал и 2 апреля 2021 года был вновь задержан сотрудниками полиции за управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Решением суда он осужден к 6 месяцам лишения свободы, с пожизненным лишением права управления транспортными средствами.

«Органами полиции мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий проводится достаточно. Однако они не принесут ожидаемых результатов, если все мы - участники дорожного движения - не будем больше обращать внимания на личную ответственность за безопасность всего дорожного движения. Дисциплинированный водитель никогда не сядет за руль нетрезвым, не проявит лихачества, безответственности. Еще раз призываю всех участников дорожного движения соблюдать Правила дорожного движения!» - подытожил Ерлан Сералин.