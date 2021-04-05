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Подпольный завод по переработке спирта ликвидировали в Шымкенте

Редактор:  
Гульмира Байзакова
5 Апреля 2021, 10:35
Подпольный завод по переработке спирта ликвидировали в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники департамента экономических расследований по городу Шымкенту Агентства РК по финансовому мониторингу ликвидировали подпольный завод по переработке спирта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

Незаконная деятельность выявлена при задержании автомобиля с 70 литрами спиртосодержащей жидкости, закупленной в промышленной зоне одного из предприятий города Шымкента.

В ходе осмотра территории зоны обнаружено и изъято еще 25 тонн суррогатного алкоголя, которая оценивается экспертами в 35 млн тенге.

Приговором Каратауского районного суда г. Шымкента руководитель предприятия признан виновным в осуществлении незаконного предпринимательства с ограничением свободы на один год.

Изъятые вещественные доказательства обращены в доход государства.


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