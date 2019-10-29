Подпольный склад с 2 тысячами литров спирта обнаружили в гараже павлодарца

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В гараже у 26-летнего павлодарца полиция обнаружила 2 тыс. литров спирта, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе Павлодаре участковыми инспекторами полиции Северного отдела полиции управления полиции Павлодара в ходе рейдовых мероприятий по улице Хабаровская в гараже у 26-летнего павлодарца обнаружены пластмассовые бутылки ёмкостью 5 литров, 0,5 литра и пластмассовые канистры ёмкостью 20 литров с жидкостью бесцветного цвета со специфическим запахом», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

В ходе осмотра полиция изъяла 2 тыс. литров этой жидкости, в том числе 95 упаковок (по 20 бутылок каждая) ёмкостью 0,5 литра, 155 бутылок по 5 литров, 10 канистр ёмкостью 20 литров, констатировали стражи порядка.

По данному факту назначена экспертиза. Проводится проверка, резюмировали в департаменте полиции.