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Подпольный склад с 2 тысячами литров спирта обнаружили в гараже павлодарца

29 Октября 2019 14:45
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Подпольный склад с 2 тысячами литров спирта обнаружили в гараже павлодарца

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В гараже у 26-летнего павлодарца полиция обнаружила 2 тыс. литров спирта, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В городе Павлодаре участковыми инспекторами полиции Северного отдела полиции управления полиции Павлодара в ходе рейдовых мероприятий по улице Хабаровская в гараже у 26-летнего павлодарца обнаружены пластмассовые бутылки ёмкостью 5 литров, 0,5 литра и пластмассовые канистры ёмкостью 20 литров с жидкостью бесцветного цвета со специфическим запахом», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

В ходе осмотра полиция изъяла 2 тыс. литров этой жидкости, в том числе 95 упаковок (по 20 бутылок каждая) ёмкостью 0,5 литра, 155 бутылок по 5 литров, 10 канистр ёмкостью 20 литров, констатировали стражи порядка.

По данному факту назначена экспертиза. Проводится проверка, резюмировали в департаменте полиции.

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Ключевые слова: Павлодарская область, Борьба с преступностью, МВД РК,
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Автор:

Антон Гагарин

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