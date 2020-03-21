Подпольный склад медицинских масок выявили в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 250 коробок с медицинскими масками обнаружены во дворе одного из частных домов в городе Талдыкоргане, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как пояснили в пресс-службе департамента полиции области, по предварительному подсчету, в каждой из них находились по 1800-2000 штук масок. Судя по всему, их готовили к погрузке и дальнейшей отправке.
«Патрульный экипаж «Беркут-162» при подворном обходе обнаружил импровизированный склад. На место прибыла следственно-оперативная группа. Задержан гр. К., 1960 г.р., безработный. Начато досудебное расследование по ст. 190 УК РК», - сообщил начальник управления полиции города Талдыкоргана полковник полиции Аскар Нурсапа.
В настоящее время проводятся первичные следственные мероприятия. После допроса гражданина К. станет известно, куда планировалась транспортировка медицинских масок, их истинное происхождение и принадлежность.
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