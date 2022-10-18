Подпольный покерный клуб закрыт в гостинице Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области в рамках ОПМ «STOP-Игра» изобличена деятельность жителя региона, организовавшего незаконный игорный бизнес в виде карточной игры «Покер», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Была пресечена деятельность подпольного покерного клуба в одном гостиничном комплексе Караганды. В ходе обыска обнаружены и изъяты денежные средства, сотовые телефоны, покерные фишки, колоды игральных карт, покерный набор и стол для игры в «Покер».

Организатором проводились азартные игры за денежные средства с первоначальной денежной ставкой.

По данным фактам зарегистрировано уголовное дело и проводится досудебное расследование.

Согласно статьи 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

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