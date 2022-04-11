РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    05:50, 11 Апрель 2022 | GMT +6

    Подпольный музей с чучелами редких животных обнаружили в Испании

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Испанская полиция обнаружила подпольный музей с сотнями чучел редких животных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Коллекция, состоящая из более чем тысячи выпотрошенных экспонатов, хранилась в ангаре в городе Бетера — неподалеку от Валенсии. На черном рынке её стоимость могла бы доходить до 29 миллионов евро, подсчитали специалисты.

    Почти половина экспозиции — чучела находящихся под угрозой исчезновения или уже вымерших животных. Среди них, например, сахарский орикс — антилопа, до конца прошлого века населявшая пустыни Северной Африки.

    Рядом с ориксами в грозных позах стоят бенгальские тигры, гепарды, рыси, полярные медведи и белые носороги. Коллекцию дополняют 198 слоновьих бивней.

    В испанской полиции рассказали, что речь идет о крупнейшем собрании чучел редких животных в стране и одном из крупнейших в Европе.

    Видео в Twitter опубликовала Гражданская гвардия Испании — полицейское военизированное формирование, находящееся в подчинении Министерства внутренних дел Испании.


    Теги:
    Животные Мировые новости
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:39
    Нокаутом завершился бой казахстанца в андекарде «Канело»
    Сегодня, 07:30
    Международный день пожилых людей отмечают в Казахстане
    Сегодня, 07:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!