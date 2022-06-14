14 Июня 2022 11:29

Подпольный цех производил суррогатный алкоголь в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Деятельность подпольного цеха по суррогатному производству контрафактной алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок пресечена территориальным департаментом АФМ по городу Шымкенту. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Обнаружена и изъята контрафактная алкогольная продукция «Родная степь», «Русская на бруньках», «Тау эксклюзив» в общем количестве почти 3000 бутылок. Также обнаружены и изъяты 1000 литров спирта, аппарат для изготовления алкогольной продукции, поддельные учетно-контрольные марки и более 20 000 пустых бутылок. Приговором суда задержанный признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 531 500 тенге. Изъятые контрафактные алкогольные изделия подлежат уничтожению», - сообщили в АФМ.