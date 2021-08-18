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Подпольный цех по розливу алкоголя выявили в Кокшетау

18 Августа 2021 06:31
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Подпольный цех по розливу алкоголя выявили в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Подпольный цех по розливу алкогольной продукции обнаружили полицейские в городе Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 15 августа оперативным сотрудникам поступила анонимная информация о том, что по улице Гоголя в городе Кокшетау мужчина занимается незаконной реализацией алкогольной продукции.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий 16 августа по вышеуказанному адресу акмолинскими оперативниками обнаружен цех по розливу алкогольной продукции. Предварительно установлено, что подпольный цех организован 50-летним жителем областного центра. В ходе осмотра помещения цеха полицейские обнаружили 200 литров этилового спирта, 40 блоков контрафактных табачных изделий и специальные емкости для разлива алкогольной продукции», - отметили в ведомстве.

Образцы изъятой продукции направлены на экспертизу, а также на исследование на предмет соответствия и определения опасности для жизни и здоровья потребителей. Материал также направлен в управление государственных доходов.

Полицейские предупредили акмолинцев, что несертифицированный алкоголь может быть очень опасен для здоровья, а его потребление закончиться летальным исходом.

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#Акмолинская область   #МВД РК  
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Автор:

Оксана Матасова

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