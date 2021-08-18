-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:00
Подпольный цех по розливу алкоголя выявили в Кокшетау
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Подпольный цех по розливу алкогольной продукции обнаружили полицейские в городе Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 15 августа оперативным сотрудникам поступила анонимная информация о том, что по улице Гоголя в городе Кокшетау мужчина занимается незаконной реализацией алкогольной продукции.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий 16 августа по вышеуказанному адресу акмолинскими оперативниками обнаружен цех по розливу алкогольной продукции. Предварительно установлено, что подпольный цех организован 50-летним жителем областного центра. В ходе осмотра помещения цеха полицейские обнаружили 200 литров этилового спирта, 40 блоков контрафактных табачных изделий и специальные емкости для разлива алкогольной продукции», - отметили в ведомстве.
Образцы изъятой продукции направлены на экспертизу, а также на исследование на предмет соответствия и определения опасности для жизни и здоровья потребителей. Материал также направлен в управление государственных доходов.
Полицейские предупредили акмолинцев, что несертифицированный алкоголь может быть очень опасен для здоровья, а его потребление закончиться летальным исходом.
- Рельсы на 11 млн тенге похитил житель Карагандинской области
- Ставили кирпичи на спину: над приемными детьми издевались в Алматинской области
- Упавшего в колодец быка спасли в Акмолинской области
- Четырех акмолинцев спас из огня сотрудник службы пробации
- Звонок из банка: 120 человек обманули мошенники в СКО
- Стену подвала жилого дома проломил серийный вор в Караганде
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана