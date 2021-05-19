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Подпольный цех по производству оружия и СВУ ликвидирован в Кокшетау

19 Мая 2021 19:13
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Подпольный цех по производству оружия и СВУ ликвидирован в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 15 апреля в Кокшетау Департаментом КНБ РК по Акмолинской области ликвидирована преступная группа, причастная к незаконному изготовлению и сбыту огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Комитета национальной безопасности.

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Трое участников группировки задержаны при попытке реализации очередной партии оружия и СВУ. Подпольный цех находился в частном доме одного из задержанных.

В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято 7 боевых пистолетов, 96 самодельных взрывных устройств, 80 патронов, а также инструменты для модификации и изготовления вооружения. Проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Произошедшие трагические события в мае в Казани Российской Федерации показали, что огнестрельное оружие в руках злоумышленников может привести к тяжким последствиям.

В этой связи противодействие незаконному обороту оружия является одной из приоритетных задач специальных и правоохранительных органов РК.




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#Акмолинская область   #Борьба с преступностью   #Происшествия   #Безопасность   #Видео   #Регионы   #КНБ РК  
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