Подпольный цех по производству оружия и СВУ ликвидирован в Кокшетау
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 15 апреля в Кокшетау Департаментом КНБ РК по Акмолинской области ликвидирована преступная группа, причастная к незаконному изготовлению и сбыту огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Комитета национальной безопасности.
Трое участников группировки задержаны при попытке реализации очередной партии оружия и СВУ. Подпольный цех находился в частном доме одного из задержанных.
В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято 7 боевых пистолетов, 96 самодельных взрывных устройств, 80 патронов, а также инструменты для модификации и изготовления вооружения. Проводятся следственно-оперативные мероприятия.
Произошедшие трагические события в мае в Казани Российской Федерации показали, что огнестрельное оружие в руках злоумышленников может привести к тяжким последствиям.
В этой связи противодействие незаконному обороту оружия является одной из приоритетных задач специальных и правоохранительных органов РК.
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