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    14:29, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Подпольный цех по производству алкоголя выявили в Усть-Каменогорске

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Полицейские ВКО пресекли цех по производству подпольного алкоголя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    23 сентября в ходе проведения оперативных мероприятий полицейскими в Усть-Каменогорске в одном из гаражных кооперативов города обнаружен цех по производству и разливу алкогольной продукции. Его организовала предприимчивая 56-летняя жительница областного центра.

    При осмотре гаража стражи порядка обнаружили около 2 тонн спиртосодержащей продукции, которая была разлита в пятилитровых и литровых емкостях. Кроме того, изъяты и предметы, необходимые для производства и разлива, а также пустая тара и крышки к ним.

    В ходе проверки выяснилось, что каких-либо разрешительных документов на хранение и реализацию спирта не имеется.

    «Данный факт зарегистрирован в установленном порядке. Собранные материалы переданы в уполномоченный орган для принятия соответствующего процессуального решения», – отметил заместитель начальника ДП Талгат Шаяхметов.

    Департамент полиции ВКО предупреждает, что несертифицированный алкоголь может быть опасен для здоровья.

    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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