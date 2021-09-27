Подпольный цех по производству алкоголя выявили в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Полицейские ВКО пресекли цех по производству подпольного алкоголя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

23 сентября в ходе проведения оперативных мероприятий полицейскими в Усть-Каменогорске в одном из гаражных кооперативов города обнаружен цех по производству и разливу алкогольной продукции. Его организовала предприимчивая 56-летняя жительница областного центра.

При осмотре гаража стражи порядка обнаружили около 2 тонн спиртосодержащей продукции, которая была разлита в пятилитровых и литровых емкостях. Кроме того, изъяты и предметы, необходимые для производства и разлива, а также пустая тара и крышки к ним.

В ходе проверки выяснилось, что каких-либо разрешительных документов на хранение и реализацию спирта не имеется.

«Данный факт зарегистрирован в установленном порядке. Собранные материалы переданы в уполномоченный орган для принятия соответствующего процессуального решения», – отметил заместитель начальника ДП Талгат Шаяхметов.

Департамент полиции ВКО предупреждает, что несертифицированный алкоголь может быть опасен для здоровья.