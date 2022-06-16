16 Июня 2022 10:16

Подпольный цех по производству алкоголя обнаружен в СКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Деятельность подпольного цеха по производству алкогольной продукции кустарным способом в антисанитарных условиях пресечена территориальным Департаментом АФМ по Северо-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Житель города Петропавловска в одном из гаражных кооперативов в центре города изготавливал и реализовывал населению суррогат.

В ходе проведенного обыска складских помещений обнаружено и изъято свыше 8 тыс. единиц алкогольной продукции с признаками подделки учетно-контрольных марок и порядка 600 пластиковых пятилитровых емкостей со спиртосодержащей жидкостью, а также пустая тара, крышки, концентрат ароматизатора и специальное устройство для розлива суррогата.

По данному факту начато досудебное расследование.

«Агентство по финансовому мониторингу продолжит активную работу по выявлению и пресечению преступлений, наносящих непоправимый вред здоровью граждан страны», - сообщает пресс-служба ведомства.