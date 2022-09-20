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Подпольный цех по производству алкогольной продукции ликвидирован в Петропавловске
20 Сентября 2022, 14:52

Подпольный цех по производству алкогольной продукции ликвидирован в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области пресечена деятельность подпольного цеха по производству алкогольной продукции в городе Петропавловск. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий ликвидировано складское помещение на территории промышленной зоны города, в котором в антисанитарных условиях был организован розлив суррогатного алкоголя в пластиковые пятилитровые Емкости для дальнейшей их реализации через торговые точки на территории Северо-Казахстанской области. В ходе осмотра помещения изъят спирт и спиртосодержащая жидкость в пластиковых емкостях в объеме более 16 тыс. литров, а также приспособления для розлива в пластиковые тары», - сообщили в госоргане.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.


Фото: ivteleradio.ru


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