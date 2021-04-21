Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Подпольный цех по изготовлению суррогатных вино-водочных изделий выявили в Шымкенте

21 Апреля 2021, 10:35
Подпольный цех по изготовлению суррогатных вино-водочных изделий выявили в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В городе Шымкенте выявлен подпольный цех по изготовлению суррогатных вино-водочных изделий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента экономических расследований по Шымкенту.

По результатам оперативно-следственных мероприятий сотрудники департамента экономических расследований по городу Шымкенту Агентства по финансовому мониторингу РК выявили в мегаполисе подпольный цех по производству алкогольной продукции.

«В ходе осмотра места обнаружено и изъято около 7 тысяч единиц алкогольной продукции и 12,9 тонны спиртосодержащей жидкости. По результатам ряда проведенных экспертиз выяснилось, что изъятая алкогольная продукция является суррогатной, а использованные акцизные марки – поддельными. Тем самым ущерб, нанесенный государству, составил 4 млн тенге, который возмещен подозреваемым полностью», - сообщили в ДЭР.

Согласно заключению экспертов, изъятая спиртосодержащая жидкость – 96% этиловый спирт, который соответствует ГОСТу. Стоимость 1 литра изъятого спирта оценена в 1 400 тенге, то есть общая стоимость составляет 18 млн тенге. Изъятый спирт передадут в доход государства, суррогатная алкогольная продукция уничтожена.


Борьба с преступностью   Другие государственные органы   Шымкент  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
Отсутствие межотраслевого взаимодействия не позволяет активно производить радиофармпрепараты - сенатор
Отсутствие межотраслевого взаимодействия не позволяет активно производить радиофармпрепараты - сенатор
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Елена Рыбакина вошла в список Forbes
Елена Рыбакина вошла в список Forbes
Утвердить тарифы по способам полива для субъектов АПК предлагают в Минсельхозе
Утвердить тарифы по способам полива для субъектов АПК предлагают в Минсельхозе