Подпольный цех по изготовлению суррогатных вино-водочных изделий выявили в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В городе Шымкенте выявлен подпольный цех по изготовлению суррогатных вино-водочных изделий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента экономических расследований по Шымкенту.

По результатам оперативно-следственных мероприятий сотрудники департамента экономических расследований по городу Шымкенту Агентства по финансовому мониторингу РК выявили в мегаполисе подпольный цех по производству алкогольной продукции.

«В ходе осмотра места обнаружено и изъято около 7 тысяч единиц алкогольной продукции и 12,9 тонны спиртосодержащей жидкости. По результатам ряда проведенных экспертиз выяснилось, что изъятая алкогольная продукция является суррогатной, а использованные акцизные марки – поддельными. Тем самым ущерб, нанесенный государству, составил 4 млн тенге, который возмещен подозреваемым полностью», - сообщили в ДЭР.

Согласно заключению экспертов, изъятая спиртосодержащая жидкость – 96% этиловый спирт, который соответствует ГОСТу. Стоимость 1 литра изъятого спирта оценена в 1 400 тенге, то есть общая стоимость составляет 18 млн тенге. Изъятый спирт передадут в доход государства, суррогатная алкогольная продукция уничтожена.