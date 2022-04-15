Подпольный цех по изготовлению стиральных порошков выявили в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Подпольный цех по изготовлению контрафактных стиральных порошков выявлен в Шымкенте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, деятельность подпольного цеха по изготовлению контрафактной продукции пресечена территориальным департаментом АФМ по городу Шымкенту.

«Выявлен факт незаконного использования товарного знака средств бытовой химии компании «The Procter&Gamble» под маркой «Tide», «Ariel» и «Миф», - уточнили в ведомстве.

Отмечено, что в ходе обыска обнаружены и изъяты 1 790 мешков контрафактной продукции бытовой химии, аппараты для взвешивания и изготовления контрафактной продукции.

«Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», - добавили в АФМ.