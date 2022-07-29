29 Июля 2022 16:45

Подпольный цех по изготовлению алкоголя выявили в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Пресечена деятельность еще одного подпольного цеха по изготовлению алкогольной продукции кустарным способом в городе Усть-Каменогорске. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

Производство было организовано в базах. Работники цехов производили суррогатный алкоголь в антисанитарных условиях путем смешивания спирта с водой, с различными красителями и вкусовыми добавками. Там же на бутылки наклеивались поддельные акцизные марки и этикетки различных заводов изготовителей вино-водочной продукции.

В ходе обысков двух цехов обнаружено и изъято свыше 16 тыс. бутылок готовой к реализации поддельной алкогольной продукции различных марок, 715 литров спирта, более 15 тыс. поддельных акцизных марок.

Проводятся дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к противоправной деятельности.





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