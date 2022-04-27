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Подпольный цех по изготовлению алкоголя выявили в Карагандинской области

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
27 Апреля 2022, 11:23
Подпольный цех по изготовлению алкоголя выявили в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Изготовленную в цехе продукцию реализовывали через рынки и магазины Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства по финансовому мониторингу.

«В арендованном складском помещении, расположенном в г. Сарань Карагандинской области, организован подпольный цех по производству суррогатной алкогольной продукции с последующей реализацией через рынки и магазины Карагандинской области.

Начато досудебное расследование по ст.214 ч.1 УК, проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению всего объема изготовленной и реализованной продукции», - сообщили в пресс-службе ведомства.



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